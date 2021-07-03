В фокусе внимания – прекрасный пол

В Чувашии впервые состоялся конкурс «Я – женщина».

Организатором I Республиканского конкурса выступил Союз женщин Чувашии при поддержке благотворительного фонда «Перле».

Выявить и поощрить женщин республики, добившихся значительных результатов в профессиональной деятельности, благотворительной и общественной работе, популяризировать лучшие практики разных сфер деятельности женщин, в том числе умение совмещать различные виды деятельности с семейной жизнью и досугом, стало основными ориентирами организаторов этого уникального женского состязания.

По условиям конкурса каждая дама подготовила заявку и видеопрезентацию. В двухминутном ролике женщина, представляя себя, во-первых, обозначила свою профессию, например: «Я — доктор», «Я — учитель», «Я — фермер», «Я — швея» и т.д. и в творческом ключе рассказала о себе, максимально отобразив свои успехи в профессиональной деятельности, семейной и общественной жизни.



Конкурс проводился впервые и поразил своими масштабами! В нем приняли участие женщины самых разных профессий и сфер деятельности — педагоги и фермеры, врачи и воспитатели, экономисты, юристы, домохозяйки, многодетные мамы, работницы предприятий республики и владелицы собственного бизнеса. Всего была зарегистрирована 351 заявка из всех 26 муниципалитетов республики. Самой старшей конкурсантке, как отметили устроители, — 84 года.



Судьбу конкурсанток решало голосование по трем номинациям: социальной (образование и наука, здравоохранение, культура, журналистика, физкультура и спорт, социальное обслуживание), бизнес и предпринимательство (промышленность, торговля, общественное питание и бытовое обслуживание, ЖКХ, строительство, транспорт), аграрии.

За месяц проведения опроса страницу портала «Народный контроль Чувашии», посвященную конкурсу «Я — женщина», посетило свыше 375 тысяч человек, свои голоса за конкурсанток отдали почти 52 тысячи пользователей.



Торжественное подведение итогов конкурса состоялось в День Республики на Красной площади столицы. Приветствуя участниц, Глава Чувашии Олег Николаев отметил: «Проведение такого замечательного конкурса является знаковым в Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы знаем, что у строителей этих рубежей – женское лицо. Как правило, бо̀льшая часть людей, которая принимала участие в тех исторических событиях, — это женщины… Чувашская женщина показала, что она способна сделать невозможное, не теряя при этом своих лучших качеств — очарования, доброты, милосердия».

Отрадно, что в конкурсе «Я — женщина» самое активное участие приняли шумерлинки. и небезуспешно. Город был представлен шестью участницами, район – семью. Неординарные, яркие, креативные! Каждая достойна самых лучших слов восхищения.



По итогам голосования 3-е место в номинации «Аграрии» присуждено председателю СХПК «Комбинат» (д. Торханы) Надежде Концовой.Победительницей дополнительной номинации «Философия женщины» признана руководитель рекламного агентства «Деловая Среда», председатель молодежного парламента города Анастасия Хорева.

Поздравляем наших землячек с признанием! Дальнейших творческих побед, вдохновения, успехов в самореализации.

Надежда Концова, 38 лет, председатель СХПК «Комбинат»:

«Любовь к земле заложили родители»

И мама, и папа Надежды работали в совхозе и дочь приучали к труду: с детства девочка с удовольствием работала на зернотоке, на полях и всегда знала, что свою жизнь свяжет с родной землей, с родным совхозом.

С ранних школьных лет Надежда проявляла интерес к спорту – лыжам, бегу, неоднократно принимала участие в районных соревнованиях. Окончив в 2000 году Ходарскую гимназию, поступила в Чувашскую сельскохозяйственную академию на факультет «Зооинженерия». Трудовую биографию начала в том же году простой рабочей СХПК «Комбинат». Сразу зарекомендовала себя как грамотный, трудолюбивый и ответственный работник. С марта 2007 года работала инспектором по кадрам. Избрание Н. Концовой в марте 2014 года председателем СХПК «Комбинат» стало вполне закономерным. Как отмечают коллеги, Надежа предприимчива, умеет оперативно принимать решения по достижению поставленных целей, способна справляться с большим объемом работ, трепетно относится к результатам коллективного труда.



Спорт остается одним из главных увлечений Н. Концовой – она неоднократно принимала участие в районных, республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях по лыжным гонкам, в сельских играх. В ее копилке – неоднократные победы на Всероссийских спортивных играх по троеборью механизаторов. Дважды, в 2015 и 2019 годах, в составе команды Чувашской Республики становилась серебряной медалисткой в троеборье механизаторов.



В 2013 году являлась стипендиатом Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. Награждена Почетными грамотами Шумерлинского района, Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, отмечена Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Вдова. В 2020 году скоропостижно ушел из жизни супруг Андриан, единомышленник, друг, опора. Воспитывает трех дочерей, младшей — 4 месяца.

Анастасия Хорева, 31 год, руководитель рекламного агентства «Деловая Среда»,

председатель Молодежного парламента города: «Двигаться только вперёд!»

После окончания средней школы № 7 поступила в институт социальных и гуманитарных знаний (г. Казань). Выбрав заочную форму обучения, с 18 лет решила строить карьеру и всего добиваться сама. Творческая и активная жизнь началась в 2008 году с должности журналиста на телеканале «Новая Реальность». Анастасия вспоминает: «Тогда в городе командой единомышленников под руководством Андрея Чуенкова было организовано рекламное агентство. Это направление настолько увлекло меня, что стало не просто работой, а площадкой для реализации креативных идей».

Стремясь к саморазвитию, в 2015 году Анастасия стала творческим директором рекламного агентства «Деловая Среда», а в 2019 — его руководителем.

«Меня во всем поддерживают родители и друзья. А главный мотиватор всех моих проектов и побед, — признается Анастасия, — одиннадцатилетний сын Арсений».

В этом году Анастасия избрана председателем молодежного парламента города – команды из 27 активных ребят, которые полны амбиций, идей, проектов. Совместно с администрацией города молодежный актив стремится создать совершенно новые условия для отдыха и развития детей, чтобы молодое поколение не боялось проявлять себя и развивать свои таланты и способности в родном городе. «Очень радует, что мы находим поддержку со стороны местных властей, депутатов разных уровней, руководителей ведомств и учреждений», — констатирует А. Хорева.

Анастасия уверена, что женщина – это частичка, от которой зажигаются все и всё вокруг. И бояться ничего не нужно, всегда нужно стремиться к высоким целям и двигаться только вперёд!

Ольга Дмитриева.