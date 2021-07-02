В минувшую среду Владимир Путин провел очередную «прямую линию». Разговор с президентом продолжался 3 часа 40 минут. За это время глава государства ответил на 68 вопросов. Касались они политической ситуации и международных отношений, вакцинации от коронавируса, роста цен внутри страны, бытовых и коммунальных проблем россиян, плохих дорог и многого другого.

Об обязательной вакцинации

Владимир Путин напомнил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации населения, хотя «были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане». Вместе с тем, сообщил Президент, в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах России по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Этой нормой закона воспользовались в десяти субъектах Федерации.



Новый учебный год: решение зависит от ситуации

Глава государства предположил, что младшеклассники будут ходить в школу, а в старших классах учебный процесс будет организован исходя из ситуации. Путин выразил надежду на достижение коллективного иммунитета к осени, чтобы школы, вузы и предприятия работали в обычном режиме.



Бананы дешевле, чем морковь

Отвечая на вопрос о росте цен на продукты питания, Президент сообщил, что мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет и на России это тоже отражается. Самый большой рост в стране на продукты питания наблюдался в прошлом году и в начале текущего, особенно на сахар и подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания: заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, выданы субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам, повышены вывозные таможенные пошлины и другие. Путин признал, что своей продукции не хватило, особенно овощей и фруктов.

Почему растут цены на стройматериалы

Во-первых, это связано с инфляцией, с удорожанием всего на потребительском рынке, прокомментировал Президент. Инфляция в России с 4 % поднялась почти до 6 %, стоит задача ее подавления. Во-вторых, рост цен связан с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности на металлы. «Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на основные товары, связанные и со стройкой. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной», — заверил Путин.



«Пушкинская карта»

Уже несколько месяцев в правительстве обсуждается инструмент материальной поддержки молодежи под условным названием «Пушкинская карта». Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства молодым людям от 14 до 22 лет для посещения не только своих региональных, но и общероссийских учреждений культуры. «Этим можно будет воспользоваться в течение сентября—декабря текущего года и в следующем году, — пояснил Президент. — Этой категории молодых людей на их счет, на эту карту будет положено на четыре месяца 3 тысячи рублей».



О газификации и «бесплатной миле»

Правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен. Принято решение на первом этапе обеспечить «бесплатной милей» только те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Садоводческие товарищества тоже должны обеспечиваться газом до 2024—2025 годов. Это происходит в рамках программы газификации страны. Это касается 77 субъектов Российской Федерации, где есть централизованное газоснабжение.

Всего же в колл-центр поступило почти 2,2 миллиона (!) обращений и вопросов. Направила в очередной раз свое обращение к Президенту России инициативная группа шумерлинцев, проживающих на территории бывшего кирпичного завода. Их проблема — отсутствие газоснабжения жилого сектора – не решается годами.



Как сообщается на официальном сайте администрации Шумерли, в 2019 году заявка на газификацию объектов по улицам Халтурина, МОПРа, была направлена в Минэкономразвития и даже был получен ответ о включении объекта в план мероприятий по газификации за счёт надбавки за транспортировку газа на 2021 год. Однако позже выяснилось, что на 2021 год объект не был включен. В мае этого года заявка была направлена повторно — для включения на 2022 год, был получен ответ, что заявка принята. Но окончательное решение примет соответствующая комиссия министерства.

«Это наша общая проблема и, несмотря на отсутствие механизма ее решения силами муниципалитета, администрация города не снимает с себя ответственности за происходящее, — прокомментировал глава администрации Валерий Шигашев. — То, что жители в отчаянии обращаются к Президенту, — реальный показатель низкой эффективности работы руководства на местах».