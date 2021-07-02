Предприятия общественного питания могут получить статус бесковидной зоны через специальный цифровой ресурс

В России растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с напряжённой ситуацией, в регионах вводят новые ограничения. Глава Чувашской Республики Олег Николаев внёс изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166. Согласно документу, с 1 июля в заведениях общественного питания Чувашии начнут действовать зоны, свободные от COVID-19. Получить статус бесковидной зоны предприятия общепита могут, оформив соответствующие заявления онлайн.

Специально для этих целей создана платформа, где размещены обязательные для заполнения формы:

- декларация о соблюдении правил деятельности в свободной от COVID-19 зоне;

- согласие на обработку персональных данных;

- декларация о соблюдении правил деятельности в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики.

Рестораны, кафе и иные предприятия общественного питания, прошедшие проверку Минэкономразвития Чувашии, получают статус свободной от COVID-19 зоны.

«В борьбе с распространением коронавирусной инфекции используются максимально возможные инструменты и цифровые сервисы не являются исключением. Ресурс ускорит оформление бесковидных зон в местах общественного питания и тем самым позволит жителям и гостям Чувашской Республики отдыхать, не подвергая себя риску заражения», — отмечает министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

В самое ближайшее время для удобства граждан будет разработана специальная интерактивная карта – на ней будут отмечены все свободные от COVID-19 зоны общественного питания, действующие на территории региона.

Источник: digital.cap.ru