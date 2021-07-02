Ограничивается время работы объектов общепита

в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Согласно документу ограничивается время работы объектов общественного питания в ночное время с 1 до 6 часов, за исключением обслуживания на вынос и работы объектов придорожного сервиса. Также предусмотрено создание на объектах общественного питания зон, свободных от COVID-19, вход в которые допускается при наличии у всех работников и посетителей документа, подтверждающего проведение профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции или отрицательного ПЦР-теста.

При соблюдении этих условий объекты общественного питания освобождаются от действия ограничений в части размещения столов на расстоянии 1,5 метра, размещения за одним столом не более 4 человек, заполняемости не более 75 % зала обслуживания посетителей, недопущения банкетного обслуживания, работы в ночное время.



С 1 по 21 июля 2021 г. на объектах общественного питания, являющихся свободными от COVID-19 зонами, приостанавливается оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, ночных клубов в закрытых помещениях.

По данным Минздрава Чувашии на 29 июня, приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 146 096 человек, из них 116 618 человек закончили полностью вакцинацию 2 компонентами. Республика получила более 180 тысяч доз вакцины, в течение ближайших 10-15 дней планируется получение еще 15 тысяч доз.



Источник: cap.ru.