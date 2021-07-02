Началась досрочная подписная кампания

С 1 июля по 31 августа клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2022 г. по текущим ценам.

В акции участвуют более 1300 изданий, в том числе газета «Вперёд/»Малалла". Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.



Клиенты почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.