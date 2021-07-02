Десятиклассник из Шумерли стал свидетелем запуска ракеты «Союз-2.1а»

Юный космонавт школы № 6 Михаил Родионов получил уникальную возможность побывать на космодроме «Байконур» и стать свидетелем запуска ракеты «Союз-2.1а» с символикой Чувашии и портретом летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева.



Эту возможность Михаил получил за активное участие в различных российских проектах космической тематики. В марте этого года он стал победителем во всероссийском образовательном проекте «Космическая школа» и участником школы подготовки вожатых от преподавателей Звёздного городка и команды Kosmos.Camp. Также он является победителем всероссийского проекта Российского движения школьников «Научное ориентирование: открытый космос» и призером конкурса «Космическая автоматическая идентификация данных и искусственный интеллект» в рамках программы «Дежурный по планете». Михаил за участие во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Десять в минус девятой» Самарского университета им. Академика С.П. Королева был награжден путёвкой в «Артек» для участия в профильной смене госкорпарации «Роскосмос» «Первая космическая». Активная научная, творческая деятельность позволила школьнику стать участником запуска ракеты «Союз-2.1а».



Летательный аппарат стартовал 30 июня в 3 часа 27 минут. Он доставит на борт МКС 470 килограммов топлива для дозаправки, 40 килограммов кислорода и воздуха в баллонах, 420 литров питьевой воды, а также более полутора тонн материалов и оборудования в грузовом отсеке, в том числе средства техобслуживания бортовых систем, медконтроля и санитарно-гигиенического обеспечения, ресурсную аппаратуру, одежду и продукты питания.



Источник: школа № 6.

Михаил Родионов: