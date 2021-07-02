Десятиклассник из Шумерли стал свидетелем запуска ракеты «Союз-2.1а»

Юный космонавт школы № 6 Михаил Родионов получил уникальную возможность побывать на космодроме «Байконур» и стать свидетелем запуска ракеты «Союз-2.1а» с символикой Чувашии и портретом летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева.
Эту возможность Михаил получил за активное участие в различных российских проектах космической тематики. В марте этого года он стал победителем во всероссийском образовательном проекте «Космическая школа» и участником школы подготовки вожатых от преподавателей Звёздного городка и команды Kosmos.Camp. Также он является победителем всероссийского проекта Российского движения школьников «Научное ориентирование: открытый космос» и призером конкурса «Космическая автоматическая идентификация данных и искусственный интеллект» в рамках программы «Дежурный по планете». Михаил за участие во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Десять в минус девятой» Самарского университета им. Академика С.П. Королева был награжден путёвкой в «Артек» для участия в профильной смене госкорпарации «Роскосмос» «Первая космическая». Активная научная, творческая деятельность позволила школьнику стать участником запуска ракеты «Союз-2.1а».
Летательный аппарат стартовал 30 июня в 3 часа 27 минут. Он доставит на борт МКС 470 килограммов топлива для дозаправки, 40 килограммов кислорода и воздуха в баллонах, 420 литров питьевой воды, а также более полутора тонн материалов и оборудования в грузовом отсеке, в том числе средства техобслуживания бортовых систем, медконтроля и санитарно-гигиенического обеспечения, ресурсную аппаратуру, одежду и продукты питания.
Источник: школа № 6.
Михаил Родионов:
- Байконур – это удивительное место, откуда человечество шагнуло в космос. Отсюда 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 года — ракета-носитель «Восток-1» с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным. И сегодня «Байконур» остается космической гаванью нашей страны. Думаю, побывать здесь мечтает каждый, кто, как и я, увлечен космосом.
Для меня было большой честью войти в состав делегации Чувашской Республики и присутствовать при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с символикой Чувашии и изображением Андрияна Григорьевича Николаева.
Несколько лет назад я стал участником отряда юных космонавтов «Кондор» им. В.А. Соловьева нашей школы. Участвуя в различных мероприятиях отряда и конкурсах на космическую тематику, я понял, что хочу связать свою жизнь с космосом – стать инженером-конструктором, участвовать в разработке и запуске космических кораблей. Благодаря успешному участию в конкурсах я побывал в городе Королеве и в Звездном городке, где посетил Центр управления полетами и Центр подготовки космонавтов. Увидел космонавтов Сергея Рязанского, Ивана Вагнера, Сергея Ревина, Андрея Бабкина, Салижана Шарипова и астронавта НАСА Кэтлин Рубенс. Такие встречи очень вдохновляют.
Побывать на «Байконуре» — моя мечта. 30 июня она сбылась. Я увидел легендарный космодром, Гагаринский старт, побывал в музее. Во время запуска ракеты — носителя меня переполняли эмоции. Я ощущал волнение, радость и чувство гордости за свою страну.
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