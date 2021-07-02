В Шумерле модернизируют центр занятости населения под новым брендом

Такое решение было принято 30 июня на очередном заседании Коллегии Минтруда Чувашии. В 2022 году начнутся работы по модернизации местного центра занятости населения под федеральным брендом «Работа России». На данный момент в Чувашии обновленный кадровый центр уже функционирует в Канаше, а к октябрю текущего года появится в Алатыре.



Особенностью модернизации является организация рабочего пространства центра в формате мультимедийного «open space»: проектом стандартно будут предусмотрены зоны тренингов, цифровых сервисов, кабинеты тестирования, помещения для онлайн мероприятий и собеседований. Кроме того, будет выделена отдельная зона для работодателей и зал для проведения коллективных мероприятий. Гражданам станут доступны электронные платформы и мультимедийные носители для получения услуг и консультаций.

Обновление центра в Шумерле будет проводиться в рамках федерального проекта «Содействие занятости» по национальному проекту «Демография». «Модернизация предполагает не только изменение визуального облика центра, но также и внедрение современных принципов работы. Это новые возможности для работодателей и граждан, которые в новом кадровом центре будут иметь возможность трудоустроиться «под ключ», — подчеркнула министр труда Чувашии Алена Елизарова на заседании Коллегии ведомства.



Минтруд Чувашии.