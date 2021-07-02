"Внимание! Внимание! Всем вакцинированным просьба подойти к вышке 5G для обновления программного обеспечения! "

Вы тоже смеялись над этой шуткой? После нее я начала отшучиваться, что не буду вакцинироваться, потому что не знаю, где эта самая вышка находится. Где ж ее искать потом для обновления программного обеспечения? Или так и ходить

с устаревшим? ))

Шутки-шутками, а страх последствий от прививки, как ни странно, был гораздо сильнее страха случайно заболеть коронавирусом. Не очень логично, правда же? Мне казалось, что еще немного — и мы забудем навсегда про этот страшный вирус. И стали маски реже надевать, в гости чаще ходить. Но сложившаяся в последнее время в России, в том числе и в Чувашии, обстановка с ростом заболеваемости четко показывает, что расслабились мы рано.



По данным сайта ncov.blog, по Чувашской Республике на 01.07.2021 г. подтверждено 27297 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 1547 человек, или 5,67 % от всех заболевших. То есть 6 человек из 100, или 3 из 50, погибают от коронавируса. Это много! И это очень страшно. А еще страшнее понимать, что за безликими цифрами этой статистики — чьи-то родители, дети, близкие, друзья…

Ситуация сегодня практически не отличается от весны-лета 2020 года и есть риски ухудшения обстановки. Хотя не всё так катастрофично, как в ряде других стран.



А люди просто устали. Устали от масок, устали бояться за свое здоровье и здоровье родных. Плюс диванные эксперты из интернета, не имеющие никакого отношения к медицине, бессовестно вводят в заблуждение об отсутствии пользы прививок от коронавируса, запугивают выдуманными историями, отнимая тем самым единственный для кого-то шанс сохранить свое здоровье.



Мы все должны понять и усвоить одно – нынешний коронавирус способен вызывать тяжелую болезнь с высокой вероятностью возникновения постковида – посткоронавирусного синдрома (ПКС). Волшебной таблетки от коронавируса по-прежнему нет, работают только меры профилактики, причем это касается и вакцинированных людей. А меры профилактики просты — маски, чистые руки, минимальные контакты в общении в закрытых пространствах. И главное — это вакцинация!



Как-то в мае, работая у передвижного пункта вакцинации, журналист нашей газеты Ольга Дмитриева спонтанно приняла решение привиться. После проведения необходимых процедур — заполнения анкеты о состоянии здоровья и измерения давления — ей поставили первую прививку. Глядя на коллегу, на этот шаг решилась и я. Среди работников редакции теперь уже есть и другие привившиеся.



Сейчас, спустя 1,5 месяца после первой прививки и уже поставив вторую, мне смешно вспоминать, что тогда, в мае, для меня это было подобно подвигу. Тогда все последующие дни я прислушивалась к своему организму: не поднялась ли температура? не болит ли рука? не хочется ли кашлять? Но никаких подобных симптомов у меня так и не появилось.



Радует то, что сегодня в ожидании начала работы передвижного пункта вакцинации уже выстраивается очередь из шумерлинцев, готовых получить бесплатную защиту от ковида. А это значит, что в наши головы наконец-то пришло понимание важности этой процедуры.

Берегите себя, берегите близких, вакцинируйтесь и будьте здоровы!



С уважением, главный редактор газеты «Вперёд» Анна Аношина.