Статистика о состоянии здоровья населения

Самое ценное в жизни человека – это здоровье. Занятия физической культурой, правильное питание и отсутствие вредных привычек помогают быть бодрыми и активными.

Ежегодно Росстат проводит выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Его итоги необходимы для принятия управленческих решений по повышению качества жизни граждан страны.

В 2020 году в опросе приняло участие 60 тыс. российских домохозяйств. Респондентами стали жители в возрасте старше 15 лет. В Чувашской Республике выборочный опрос проводился в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Алатырь, г. Канаш, г. Шумерля, г. Цивильск, г. Ядрин, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсольском, Моргаушском, Урмарском и Чебоксарском районах. Обследованы 540 домохозяйств, из них 60% – в городской местности.

По итогам наблюдения в Чувашии почти 40% населения оценили состояние здоровья как «хорошее» или «очень хорошее», свыше 50% – «удовлетворительное». Около трети и мужчин, и женщин самостоятельно занимаются физической культурой и спортом. Стоит отметить, что по результатам опроса 43% мужчин и 61% женщин используют очки или контактные линзы.

С результатами наблюдения можно ознакомиться на сайте Росстата, где они размещены в открытом доступе. В текущем году опрос жителей в рамках данного обследования проводится в сентябре.