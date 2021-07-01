Президент России заявил о наличии плана действий на случай изменения климата



У правительства России есть план действия по десяти критическим областям, включая строительство и дорожное строительство, сообщил сегодня

Владимир Путин в ходе прямой линии с жителями страны. В частности,

планируется расширять возможности по поглощению углекислого газа в

России.



Он отметил, что глобальные изменения в нашей стране происходят быстрее,

чем в некоторых других. Часть территории России находится в северных

широтах, в вечной мерзлоте, если эта часть начнет таять, будут серьезные

последствия.



По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира

Бедертдинова. изменение климата не лучшим образом сказывается на

жизнедеятельности людей и всей экосистемы в целом.



«Очень внимательно послушал «Прямую линию с Владимиром

Путиным». Президент в ходе почти четырехчасовой программы ответил

на широкий круг социально-экономических вопросов, в том числе

касающиеся «мусорной» реформы, переработки и утилизации ТБО,

изменения климата. Считаю, что глобальное изменение климата является

одной из важнейших экологических проблем человечества в XXI столетии.

Мы с вами видим, что даже в нашей республике постоянно наблюдаются

резкие скачки температур, меняются режимы выпадения осадков. Поэтому

план действий, который разработало правительство страны, считаю крайне

своевременным», — отметил и.о. министра природных ресурсов и

экологии Чувашии Эмир Бедертдинов