Президент России заявил о наличии плана действий на случай изменения климата

У правительства России есть план действия по десяти критическим областям, включая строительство и дорожное строительство, сообщил сегодня
Владимир Путин в ходе прямой линии с жителями страны. В частности,
планируется расширять возможности по поглощению углекислого газа в
России.
Он отметил, что глобальные изменения в нашей стране происходят быстрее,
чем в некоторых других. Часть территории России находится в северных
широтах, в вечной мерзлоте, если эта часть начнет таять, будут серьезные
последствия.
По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира
Бедертдинова. изменение климата не лучшим образом сказывается на
жизнедеятельности людей и всей экосистемы в целом.
«Очень внимательно послушал «Прямую линию с Владимиром
Путиным». Президент в ходе почти четырехчасовой программы ответил
на широкий круг социально-экономических вопросов, в том числе
касающиеся «мусорной» реформы, переработки и утилизации ТБО,
изменения климата. Считаю, что глобальное изменение климата является
одной из важнейших экологических проблем человечества в XXI столетии.
Мы с вами видим, что даже в нашей республике постоянно наблюдаются
резкие скачки температур, меняются режимы выпадения осадков. Поэтому
план действий, который разработало правительство страны, считаю крайне
своевременным», — отметил и.о. министра природных ресурсов и
экологии Чувашии Эмир Бедертдинов
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