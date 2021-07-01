Первая сельхозмикроперепись пройдет в августе 2021 года

В любой сфере деятельности происходят изменения. Заметны они и в аграрном секторе страны. Какие перемены есть в сельском хозяйстве за последние 5 лет покажет предстоящая сельскохозяйственная микроперепись, которая пройдет с 1 по 30 августа 2021 года.

Сельхозпроизводителям предстоит ответить на вопросы о земельных ресурсах, посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, о поголовье сельскохозяйственных животных.

Цифровизация современного общества коснулась и сбора сведений от респондентов. Теперь сельскохозяйственные организации и фермеры сами смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы. А к владельцам личных подсобных хозяйств придут переписчики с планшетными компьютерами.

На территории Чувашской Республики идет полным ходом подготовка к статистическому мероприятию. Актуализируются списки объектов, определяется количество счетных, инструкторских участков. Кроме этого предстоит подготовить организационные планы проведения сельскохозяйственной микропереписи по региону и каждому муниципальному району.

Собранные сведения будут обезличены и опубликованы только в обобщенном виде. Первые итоги микропереписи станут известны уже в конце этого года.

Уважаемые респонденты, примите активное участие в сельскохозяйственной микропереписи–2021! Внесите свой вклад в развитие агропромышленного сектора экономики России.

Для проведения выборочного обследования Чувашстату требуются переписчики и инструкторы. Обращаться по телефону: 8(8352) 397898; 89176518595 или 89170782675.