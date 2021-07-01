Если дома строятся, значит, город живёт

В июле этого года строительному управлению № 8, дочерней организации стройтреста № 3, исполняется 70 лет. За это время в Шумерле построены здания промышленных предприятий, социально значимых учреждений, железнодорожный вокзал ст. Шумерля и больше сотни многоквартирных жилых домов.

Сейчас, конечно, объемы не те, и башенный кран, возвышающийся над крышами, — скорее исключение для нашего города, чем привычное дело. Единственная на сегодня в Шумерле стройплощадка — по улице Францева, где СУ-8 возводит пятиэтажный кирпичный двухподъездный жилой дом.

— Несмотря на то, что дом небольшой и квартиры в нем получат переселенцы из аварийного и ветхого жилья, мы строим его, так сказать, в классическом варианте, — рассказывает газете директор строительного управления Алексей Кирюшин. – Будущие жильцы, думаю, будут рады и индивидуальному газовому отоплению, позволяющему в разы снижать коммунальные платежи за тепло и горячую воду. Оценят удобство и внешний вид дома.

Дом планируется сдать к зиме. Ну, а пока на стройплощадке вовсю кипит работа. С шести утра готовят раствор Сергей Шумилкин и Николай Алексеев. Казалось бы, простая и незаметная у них работа. Но без раствора кирпичи так и останутся в штабелях. В крепкие стены их превращают каменщики. Кладку они ведут ровно, красиво.

— Сейчас материалы более качественные и ассортимент широкий, выше квалификация работников. И госстройнадзор тщательно нас проверяет, — продолжает Алексей Кирюшин. – Хочу также сказать, что строительству предшествует большая невидимая нам работа специалистов и руководства АО «Стройтрест № 3»: проведение аукционов, разработка проектно-сметной документации, согласования, материально-техническое сопровождение и многое другое. Без стройтреста СУ-8 не потянуло бы такой объект, как многоквартирный дом.

Шумерлинские строители очень рады, что начали работать в городе, сообщает руководство СУ-8, ведь последние два года им приходилось выезжать в другие населенные пункты Чувашии. Строили в Канаше, в Чебоксарах, в настоящее время подвели под крышу и ведут отделку трехэтажного жилого дома в Красных Четаях.

— В Четаях ведет объект прораб Александр Докторов, старожил из всех ныне работающих в СУ-8, — рассказывает директор. – Работает с 1978 года. Начинал плотником в бригаде заслуженного строителя ЧАССР Лобочкова, в 90-е строил деревянные дома в далекой Японии. В Шумерле его объектами были заводские цеха, база стройуправления и многое другое, всего не перечислить.

…Еще недавно на месте стройплощадки по адресу: Францева, 8 были заросли клена, кучи мусора и хлама. В скором времени этот забытый уголок преобразится, и новостройка станет украшением части Шумерли, примыкающей к вокзальной площади — своего рода «воротам города».

Н. Владимирова.