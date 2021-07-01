В Чувашии на вопросы о вакцинации ответит чат-бот

Как записаться на вакцинацию? Где можно сделать прививку? Какие виды вакцин бывают? Есть ли противопоказания к прививке? Теперь на эти и другие вопросы жителям республики поможет ответить электронный помощник – чат-бот в Telegram. Он доступен по ссылке: https://t.me/vaktsina_chuvbot.

Чтобы воспользоваться сервисом, можно также ввести @vaktsina_chuvbot в графе поиска мессенджера.

Проект реализован республиканским Минздравом совместно с Центром управления регионом Чувашии.

«Чат-бот создан для того, чтобы максимально просто и четко донести до населения важную и достоверную информацию. Он поможет в одном месте получить исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции», — отметила заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Ирина Левицкая.

В ближайшее время ведомство также примет участие в разработке дополнительных функций. Например, подготовит карту мобильных прививочных пунктов Чувашии, чтобы каждый мог узнать, где он может вакцинироваться от COVID-19 недалеко от дома или работы.

Напомним, в прошлом месяце в регионе запустили чат-бот по выплатам на детей от 3 до 7 лет.