В России появится “Пушкинская карта” для культурного образования молодежи



Правительство страны намерено внедрить систему льгот на посещение учреждений культуры для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом 30 июня заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

“Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на многом экономить. Рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются возможностью и смогут посещать не только региональные, но и всероссийские культурные учреждения”, — сказал Президент.



Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова сразу же отреагировала на эту инициативу, отметив, что «проект «Пушкинская карта» стал приятным сюрпризом».



«Эта инициатива даст возможность молодым людям от 14 до 22 лет еще больше приобщиться к миру культуры. На карту планируется начислять три тысячи рублей. Их можно будет потратить на посещение концертных залов, музеев, выставочных залов. Проект начнет работать уже в течение сентября—декабря этого года. Ждем его реализации, и всегда рады видеть молодых людей в нашем Чувашском национальном музее!», — написала она на своей страничке в facebook.



Отметим, что речь идет о специальных пластиковых картах — находящиеся на них деньги можно будет потратить только на культурные мероприятия. На карту разово поступят 3000 рублей на 4 месяца, эти средства можно будет потратить на билеты в учреждения культуры.