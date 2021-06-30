«HeadHunter» и Центр занятости населения Чувашии теперь партнеры

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга «HeadHunter» (hh.ru) и Центр занятости населения Чувашской Республики на полях Чебоксарского экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

Партнерство направлено на содействие безработным и гражданам, ищущим работу, в поиске подходящих вариантов трудоустройства. Соглашение станет подспорьем и для работодателей в задачах подбора необходимых кадров. Кроме того, на площадке республиканской службы занятости теперь появится специальная вкладка для просмотра вакансий, размещенных на сайте hh.ru. Это обеспечит соискателям упрощенный доступ к ещё большему количеству предложений о работе, а также даст возможность оперативно откликнуться на вакансию и договориться о собеседовании с потенциальным работодателем.

«Мы активно сотрудничаем с компаниями из разных сфер и обладаем широкой базой вакансий. Только за последний месяц на hh.ru работодатели разместили почти 6,5 тысячи предложений о работе, доступных для соискателей Чувашии. Основная цель данного соглашения заключается в том, чтобы бизнес и государство объединили усилия в решении актуальных вопросов трудоустройства граждан и снижения безработицы», – прокомментировала директор казанского филиала hh.ru Альбина Султанова.

«Для безработных Чувашии это дополнительная популярная платформа для поиска и выбора будущего места работы, — отметил и.о. директора ЦЗН Чувашии Виктор Ковалев. — Здесь удобный конструктор резюме для соискателей и, что немаловажно, работодатели имеют возможность креативно презентовать свои вакансии с учетом условий работы и требований к соискателям. Уверены, что интеграция с hh.ru – правильное направление в решении главной задачи, стоящей перед центром занятости, – оказание помощи в трудоустройстве гражданам и, как следствие, снижение уровня безработицы в республике».

Также в рамках партнёрства предусмотрены дополнительные мероприятия, направленные на помощь соискателям в поиске работы, в создании привлекательного для работодателей резюме, в развитии и продвижении своих компетенций и навыков.

Пресс-служба компании «HeadHunter».