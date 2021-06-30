1 июля в Чувашии пройдет онлайн пресс-конференция по вопросам вакцинации населения от COVID-19

На вопросы жителей республики о вакцинации против коронавируса в онлайн режиме ответят вице-премьер-министр образования Чувашии Алла Салаева, министр здравоохранения республики Владимир Степанов, представители Управления Роспотребнадзора по Чувашии, а также руководители медицинский организаций и главные специалисты регионального Минздрава.

Начнется пресс-конференция 1 июля в 13.00. Трансляцию будет вести «Национальное телевидение Чувашии» и «Национальное радио Чувашии». Также прямой эфир будет доступен на видеохостинге YouTube и в социальных сетях, в частности для пользователей аккаунтов Минобразования Чувашии и Минздрава Чувашии в ВКонтакте.

Уже сейчас все желающие могут задать свой вопрос по телефону (8352) 56-51-05 (с 8.00 до 17.00) или онлайн по ссылке. Принимать их будут с 29 июня и до окончания пресс-конференции.

чувашинформ.рф