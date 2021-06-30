РОССТАТ ПОКАЗАЛ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 2021 ГОДА

Ко Дню работника статистики (25 июня) Росстат представил видеоклип, размещенный на сайте ВПН и посвященный предстоящей Всероссийской переписи населения и ее главному действующему лицу – переписчику. Этой осенью 360 тысяч переписчиков и контролеров обойдут все дома и квартиры страны.

Двести десять лет назад, 25 июня 1811 года, в России начал работу государственный орган, занимающийся статистическими исследованиями. За прошедшие годы статистика доказала свою эффективность для госуправления, планирования и прогнозирования.

С недавнего времени эта дата стала профессиональным праздником – Днем работников статистики России. Благодаря ежедневному кропотливому труду 20 тысяч сотрудников территориальных органов госстатистики мы можем знать, чем живет и как меняется наша страна.

Цифровизация изменила подходы к организации переписи населения, но специалисты, знающие все тонкости ее проведения и умеющие общаться, остаются важным элементом системы сбора данных, уверен заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«В этом году любой житель России сможет самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Однако есть люди, прежде всего старшего поколения, которые захотят пообщаться с представителем переписи вживую. Переписчик разъяснит возникающие вопросы, сориентирует в бланках переписи», – отметил он.

Короткий ролик не может в полной степени отразить тот огромный вклад, который внесет каждый переписчик в успешное проведение переписи, однако позволяет посмотреть на это событие глазами его рядового участника, считает Павел Смелов. Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=C1UrPtrMYzg

Медиаофис ВПН.