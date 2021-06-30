Обращение Федерации независимых профсоюзов России к трудящимся страны

Уже больше года Россия живет и работает в условиях пандемии. Мы преодолели не только несколько волн новой вирусной заразы. Мы победили психоз, который грозил охватить все общество, парализовав волю людей. Угроза спрятаться по квартирам ради самосохранения уже не пугает граждан.

Действия Президента и Правительства помогли экономике удержаться на плаву. Восстанавливается рынок труда, снова заработали в полную силу предприятия.

Но возвращение уверенности не должно перерастать в самоуверенность. Вирус меняет свои формы и снова пытается нанести нам урон.

Российские биологи разработали и производят вакцины, которые оказывают реальную помощь людям, помогают избежать болезни либо смягчить ее тяжесть. Прививки помогают сформировать коллективный иммунитет, который должен уменьшить вредоносный ущерб вируса. Но успех борьбы против него возможен только при наших общих усилиях. Сейчас российские медицинские учреждения дают возможность привиться бесплатно — возможность, которой лишены граждане многих других государств.

Сегодня наш долг — помочь самим себе и стране. Нужно слушать не сплетни из подворотни, а медицинских специалистов, ученых, которые на языке фактов говорят: спасение от вируса — это массовое вакцинирование, а сегодня оно у нас ниже, чем у других стран.

Профсоюзы России защищают здоровье трудящихся. Нашим умершим товарищам уже не до борьбы за повышение зарплаты и достойные условия труда.

Чтобы бороться — нужно быть живым.

Сделай прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоровье родных и близких, коллег по работе, друзей и соседей.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.