ДО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ

Постановление Правительства Российской Федерации установило сроки проведения Всероссийской переписи населения – с 1 по 31 октября 2021 года.

Крупномасштабное статистическое мероприятие впервые пройдет в цифровом формате. Жители России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях Многофункциональных центров. Каждый участник Интернет-переписи получит цифровой QR-код.

Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками с помощью планшетных компьютеров с электронными переписными листами. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации.

Первые итоги Всероссийской переписи – о численности населения – будут подведены в конце 2021 года. Окончательные результаты планируется подвести до конца 2022 года.

Данные переписи – единственный максимально полный и достоверный источник информации о численности, национальном составе и владении языками, уровне образования и состоянии в браке, составе домохозяйств и источниках средств к существованию населения страны.

Полученные результаты позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.

Напомним, предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость и точность полученных статистических данных.

Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного Организацией Объединенных Наций. Кроме того, к этому времени большинство жителей страны уже возвращается домой из отпусков.

Ранее об изменении сроков переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.

Медиаофис ВПН.