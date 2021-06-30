Депутаты двух районов Чувашии сложат свои полномочия спустя год работы

После сентябрьских выборов в двух районах Чувашии не станет собраний депутатов сельских поселений, а все депутаты районных собраний досрочно сложат полномочия, проработав всего год.

Речь идет о Шумерлинском и Красноармейском муниципальных округах. Напомним, ранее они были районами, но в середине мая 2021 года по желанию местных жителей и решению Госсовета Чувашии стали муниципальными округами.

После подведения результатов выборов в каждом из этих муниципалитетов останутся только районные депутаты: в Красноармейском муниципальном округе их будет 15, в Шумерлинском – 17.

Также на муниципальных выборах в Чувашии на сегодня вакантны 110 мандатов, 8 из которых – в пяти муниципальных районах, 13 – в пяти городских поселениях и 89 – в 61 сельском поселении.

чувашинформ.рф