Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал прямую линию с жителями



Об этом он сообщил в Instagram после прямой линии с Президентом России. Он подчеркнул, что планирует пообщаться с жителями республики в ближайшее время.



«Прямая линия Президента Российской Федерации показывает, что это очень эффективный способ коммуникации руководителей с населением. Подобного рода прямые линии я лично провожу периодически. Буквально в ближайшее время у меня запланировано очередное такое общение с жителями региона. Мы и дальше будем развивать активно открытое общение посредством всех коммуникаций. В том числе и социальных сетей, СМИ, личного приема граждан, оперативно реагировать на любые вопросы, которые волнуют жителей», — признался Олег Николаев.



Напомним, 30 июня Президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рекомендовал губернаторам регионов РФ проводить свои прямые линии, так как это позволит властям субъектов скорректировать работу в различных сферах.



«Я думаю, что это никому не помешает», — сказал он, отвечая на вопрос, не стоит ли обязать губернаторов проводить «прямые линии». «Такое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопрос. Важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои действия в важнейших сферах — в социальной политике, в здравоохранении, в жилищном строительстве и так далее», — пояснил Владимир Путин.