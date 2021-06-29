Лето – самое время для прививок

Лето традиционно считается временем, когда человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного холодного периода года – осени и зимы, в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем воздухе. Также в солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются. Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше.

Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. Например, это касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий, — бешенства, столбняка, клещевого энцефалита. В этих случаях, когда человек принимает решение о вакцинации, он отвечает только за себя и свое здоровье. С инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация другая. Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе.

Помните, что вакцинация особенно необходима с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация.

Роспотребнадзор.