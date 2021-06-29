В Шумерле проведут демонтаж опасных заброшенных зданий на территории бывшего кирпичного завода

К разбору потенциально опасных заброшенных зданий на территории бывшего кирпичного завода, которые стали массовым местом притяжения для подростков, приступят на следующей неделе.

Администрацией города найден подрядчик – индивидуальный предприниматель Алексей Володин, который проведет данный разбор.

В этом деле будет применена специализированная техника, а для переработки фрагментов демонтажа используется передвижной мобильно-сортировочный комплекс.

Кстати, часть строений расположены на земельных участках, у которых есть собственник. С ними достигнута договоренность о проведении работ.

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