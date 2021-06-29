Во второй половине июня интерес к теме вакцинации от COVID-19 вырос пятикратно

Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики. Только на минувшей неделе там зафиксировали более тысячи обращений по поводу вакцинации от коронавируса. Как и прежде, среди самых распространённых вопросов — получение электронных сертификатов и запись на прививку.

Есть и другие аспекты, которые волнуют население. В частности, людей интересует, стоит ли делать прививку планирующим беременность, насколько безопасны с точки зрения санитарных норм мобильные прививочные пункты, какое обследование нужно проходить перед вакцинацией и другие темы.

Все обращения обрабатываются и направляются в республиканский Минздрав. Специалисты ведомства дают подробные разъяснения. ЦУР собрал подборку ответов по самым актуальным вопросам.

В частности, в Министерстве здравоохранения Чувашии опровергли слухи о рисках прививки от коронавируса для семей, планирующих детей. Там пояснили, вакцинация от COVID-19 уже внесена в национальный календарь прививок, она рекомендована для людей, которые готовится стать родителями. Планировать пополнение в семье можно уже через 3-4 месяца после вакцинации. Беременность — период временного вторичного иммунодефицита, поэтому очень важно обезопасить будущих мам. Не менее важно вакцинировать и их близких, также обратили внимание специалисты.

Другой слух — отсутствие необходимых условий в мобильных пунктах вакцинации.

Прививка в таких пунктах выполняется с соблюдением всех санитарных норм и правил, заверили в Минздраве. Они развернуты для удобства населения, туда могут обратиться все желающие. Те же, кто хочет привиться непосредственно в медучреждении, могут прийти в стационарные пункты. В республике их 56. Полный перечень представлен на сайте ведомства.

Людей с ограниченными возможностями интересует выездная вакцинация. Они спрашивают, можно ли сделать прививку от коронавируса на дому?

Такая возможность для маломобильных граждан предусмотрена. Чтобы оставить заявку нужно позвонить в регистратуру поликлиники или по телефону горячей линии 122.

Еще один распространенный вопрос — где и как пройти обследование перед вакцинацией?

Непосредственно в медпункте перед вакцинацией консультацию проведет терапевт, разъясняют в Минздраве. Он заполнит специальную анкету, проведет необходимые измерения и соберет анамнез. Врач также подробно расскажет о процедуре и реакциях, которые могут возникнуть.