Чувашские аграрии получили более миллиарда рублей субсидий

Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Алина Семенова на еженедельной планерке в Доме правительства.

По ее словам, в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Чувашской Республики на 28 июня сельхозтоваропроизводителям перечислено 1 010,6 млн рублей. Это45% годового плана.

Так, на поддержку племенного животноводства направлено 87,3 млн рублей, производства молока – 157,2 млн рублей, на компенсацию приобретения элитных семян – 75,5 млн рублей, на несвязанную (погектарную) поддержку в области растениеводства – 94,4 млн рублей, на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам – 25,9 млн рублей, на приобретение техники и оборудования – 377,3 млн рублей. Кроме того, 69,3 млн рублей перечислено гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров.

Лидеры среди муниципалитетов по доведению субсидий на содержание коров к годовому плану – Яльчикский (99,8%), Моргаушский (80,1%), Янтиковский (78,2%) Урмарский (73,3%) районы.

«8 крестьянских (фермерских) хозяйств на конкурсной основе отобраны для получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм. На сегодня этим грантополучателям уже направлено 34,7 млн рублей», – подчеркнула замминистра.

Также Минсельхоз России одобрил аграриям Чувашии 180 льготных кредитов на 1 703,0 млн рублей. В том числе было оформлено 93 инвестиционных кредитов на 587 млн рублей и 87 краткосрочных на сумму 1116 млн рублей. Финансирование поданных аграриями заявок продолжается.

Источник: чувашинформ.рф.