Чувашия будет сотрудничать с Мариинским театром

Об этом сообщают в региональном Минкультуры.
На днях руководитель ведомства Светлана Каликова, будучи в командировке в Санкт-Петербурге побывала в Мариинском театре. По приглашению маэстро Валерия Гергиева она посетила фортепианный концерт, который прошел в рамках XXIX музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».
Также в рамках встречи между Минкультуры Чувашии и Мариинским театром было подписано соглашение о сотрудничестве.
«Впереди нас ждут разнообразные проекты, программы, встречи. Думаю, жителям Чувашии, любящим культуру и профессиональное искусство, они будут интересны», – отметила Светлана Каликова.
Чувашинформ.рф.
Фото: из открытых источников
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