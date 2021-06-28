Чувашия будет сотрудничать с Мариинским театром

Об этом сообщают в региональном Минкультуры.

На днях руководитель ведомства Светлана Каликова, будучи в командировке в Санкт-Петербурге побывала в Мариинском театре. По приглашению маэстро Валерия Гергиева она посетила фортепианный концерт, который прошел в рамках XXIX музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

Также в рамках встречи между Минкультуры Чувашии и Мариинским театром было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Впереди нас ждут разнообразные проекты, программы, встречи. Думаю, жителям Чувашии, любящим культуру и профессиональное искусство, они будут интересны», – отметила Светлана Каликова.

Чувашинформ.рф.

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