Фестиваль «СВОЁ» удивил ценителей фермерской продукции

Итоги проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, подвели сегодня на еженедельном совещании Главы Чувашии Олега Николаева с руководителями органов власти Республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в своем докладе сообщил, что на площади Речников в Чебоксарах с 24 по 25 июня проведен Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ».

Организаторы фестиваля АО «Россельхозбанк» при поддержке Минсельхоза России и Правительства Чувашской Республики сумели представить всем жителям и гостям республики – любителям и ценителям фермерской продукции — яркое, праздничное, гастрономическое мероприятие, отметил министр.

«В течение двух дней каждый посетитель этого праздника имел возможность ознакомиться с лучшими фермерскими хозяйствами республики и соседних регионов, попробовать и оценить экологически чистую оригинальную фермерскую продукцию, выбрать и купить самое вкусное», — сказал Сергей Артамонов.

Фестиваль, по словам министра, является событием, способствующим экономическому росту региона, развитию малого и среднего бизнеса и внутреннего туризма, продвижению туристической привлекательности региона и столицы республики.

Сергей Артамонов также подчеркнул, что, учитывая эффект проведения фестиваля, совместно с администрацией города Чебоксары принято решение о проведение подобного мероприятия ежегодно.

В ярмарке фермерских продуктов приняли участие 86 фермеров из Чувашской Республики, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, Республик Татарстан, Марий Эл и Мордовии. Ими была представлена мясная и молочная продукция, сыры, рыба, овощи, мед, ягоды, грибы, мороженое, хлебобулочные изделия, мукомольно-крупяная продукция, масло растительное, напитки, изделия народного промысла, все самые свежие продукты напрямую от производителя.

По оперативным данным участников, хоть и стояла жара, за два дня работы на фестивале реализовано продукции на сумму более 500 тыс. рублей.

Также, как сообщил вице-премьер Сергей Артамонов, в рамках празднования Дня Республики состоялась торжественная церемония чествования ста лучших сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики, вошедших в Клуб «Агро – 100» по итогам работы за 2020 год. Предприятия, вошедшие в первую десятку, награждены Кубком и Дипломами Клуба.

«Для сравнения, 100 лучших предприятий республики производят 78% продукции сельхозорганизаций республики, а первые десять предприятий – четвертую часть всей сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул Сергей Геннадьевич.

В рамках мероприятия между Акционерным обществом «Россельхозбанк» и Чувашским государственным аграрным университетом подписано Соглашение о реализации кампусного проекта.

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики