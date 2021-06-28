В Шумерле, в целях обеспечения водоснабжением жителей, МУП «Чистая вода» организован подвоз питьевой воды

В Шумерле, в целях обеспечения водоснабжением жителей микрорайона «Поселок», МУП «Чистая вода» осуществлён подвоз питьевой воды на ул. Комсомольская. В прошедшие выходные был обеспечен подвоз воды для жителей микрорайона «Соснячок» и района церкви.

Шумерлинцы, проживающие на улицах Вильямса, Комсомольская, Свердлова, выразили слова благодарности в адрес администрации, МУП «Чистая вода» за организацию подвоза воды.

Обеспечение водой населения остро стоит по всей республике. Эта тема стала одной из главных на утреннем совещании при Главе Чувашии Олеге Николаеве, который дал поручение главам администраций муниципалитетов взять под личный контроль ситуацию с водоснабжением. В случае необходимости подготовить мероприятия, приравниваемые к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В условиях аномально жаркой погоды резко возрос объем потребляемой воды, в результате чего водоснабжающие организации в ряде муниципалитетов работают на переделе своих возможностей. Именно такая ситуация сложилась и в городе Шумерля. Всю предыдущую неделю МУП «Чистая вода» работало в режиме повышенной готовности. Станция водозабора переведена на дополнительную насосную мощность, усилена работа станции водоочистки. Дополнительно введены в водооборот две артезианские скважины, организован подвоз воды в частный сектор, где в результате большого объема поливочных работ до части населения вода не доходит.

Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе оперативного совещания, проведенного главой администрации Валерием Шигашевым. Директору МУП «Чистая вода» дано поручение подготовить дополнительные предложения по стабилизации ситуации (учитывая изношенность сетей водоснабжения!), связанные с дополнительным финансированием работ.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.