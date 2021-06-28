В Чувашии будут введены новые ограничения из-за коронавируса

лава Чувашии Олег Николаев распорядился подготовить проект указа о введении дополнительных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Их планируется ввести с 1 июля. Ограничения коснутся времени работы предприятий общественного питания, а также деятельности ночных клубов.

«Почему эти решения важны? Потому что опросы и анализ случаев заболеваний, причем сейчас увеличилась заболеваемость среди молодежи, людей до 40 лет, показывают, что люди зачастую заражаются этой инфекцией либо на предприятиях общественного питания, либо на мероприятиях, которые проходят массово и в закрытых помещениях», – отметил руководитель региона.

На еженедельном совещании в Доме Правительства подвели итоги праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Республики. «Мероприятия проводились достаточно широко и содержательно», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев и поблагодарил всех за слаженную работу.

В ходе обсуждения была затронута тема создания экспоцентра, который объединил бы на одной площадке все панельные дискуссии Чебоксарского экономического форума.

«Мы уже несколько раз об этом говорили. У нас есть выставка картофеля, есть ряд других мероприятий федерального масштаба, которые ежегодно проходят на территории Чувашской Республики. Очевидно, для их проведения мы должны иметь такую площадку. Не вижу смысла выделять для этих целей дополнительную землю, потому что это излишние затраты и долгие сроки. У нас есть пустующие помещения, которые можно концептуально быстро переформатировать под такого рода центры. Ровно по такому пути нам надо двигаться, тем более пока есть добрая воля держателей этих активов», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов сообщил, что в качестве возможных мест размещения будущего экспоцентра рассматриваются бывшие производственные корпуса Чебоксарского агрегатного завода и хлопчатобумажного комбината.

Глава Чувашии также акцентировал внимание, что все договоренности, достигнутые в рамках форума, должны быть претворены в жизнь. В частности, он напомнил о совместных планах с Промсвязьбанком по строительству центра уличного баскетбола в Чебоксарах. «Площадка определена, принципиальные договоренности достигнуты, финансирование открыто. Сейчас надо активно работать по реализации намеченных целей. У нас в первых числах сентября есть возможность открыть эту баскетбольную площадку, чтобы люди могли воспользоваться этим замечательным спортивным объектом пока еще будет сезон», – заметил руководитель региона.

На заседании обсудили ход строительства и ремонта автомобильных дорог. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов сообщил, что объем Дорожного фонда Чувашской Республики составляет 5,6 млрд. рублей, кассовое исполнение оценивается более чем в 1,5 млрд рублей (27,4%), что на 9% выше аналогичного периода прошлого года. При этом министр отметил несвоевременную контрактацию объектов и отсутствие должной работы с подрядными организациями со стороны глав администраций районов и городов: по итогам полугодия ряд муниципалитетов показали нулевые значения кассового исполнения.

Глава Чувашии распорядился детально проанализировать состояние дел по каждому запланированному в этом году объекту. «Первого июля подведем черту и будем перераспределять денежные средства. Потом не обижайтесь», – сказал он.

Кроме того, Олег Николаев обратил внимание на неудовлетворительное содержание придорожных полос, заросшие борщевиком откосы, в частности, в Ядринском районе. Руководитель Минтранса Чувашии пообещал провести дополнительную работу с подрядчиками.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева озвучила предварительные итоги ЕГЭ и ОГЭ.

«Мы сравнили средний балл ЕГЭ 2020 и 2021 годов. По всем предметам идет положительная динамика, на сегодня у нас 46 стобалльников. Два выпускника из города Чебоксары стали двухсотбалльниками. Это ученики гимназии №5 («Химия» и «Русский язык») и лицея №3 («Математика» и «Физика)», – проинформировала она.

Олег Николаев отметил, что выпускников этого года ждут в вузах, ссузах и на предприятиях республики. Он также призвал глав муниципальных образований активнее использовать целевую форму подготовки специалистов для нужд вверенных им территорий: «Все подходы к реализации этого процесса обговорены, организованы, ректоры и руководители ссузов ждут вас. Учитывая, что проблема имеется уже сейчас, а ребята, которых мы отправим учиться, придут к нам только через несколько лет, надо активно работать с выпускниками этого и будущего года. Надо активно демонстрировать возможности каждого муниципального образования и различных форм поддержки тех, кто выбирает для себя местом жительства сельскую территорию, – их у нас очень много. Прошу собрать это все в единую картину и довести до выпускников», – поручил Глава республики.

Ранее на встрече с молодежью 26 июня, которая прошла в формате «Диалога на равных», Олег Николаев отметил, что главы администраций инструментом целевого обучения практически не пользовались.

Завершая совещание, Глава Чувашии поручил оценить ситуацию с обеспечением населенных пунктов республики водой в связи с установлением жаркой погоды.

«Прошу в кратчайшие сроки оценить каждый населенный пункт на предмет того, почему проблема возникает и как она может быть решена. Там, где надо организовать подвоз воды – надо организовать. Там, где надо принимать решения чрезвычайного характера, давайте будем через объявление локальной чрезвычайной ситуации решать вопросы обеспечения водой. Мы не можем оставаться в стороне от бед людей. Прошу в течение трех дней мне полную картину предоставить», – заключил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики