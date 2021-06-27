Ракету украсит символика Чувашии

30 июня с космодрома «Байконур» состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2» с транспортным грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-17».

На ракету будет нанесена символика Чувашии и изображение летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Соглашение будет способствовать инновационному развитию региона, реализации политики импортозамещения и диверсификации производства чувашских предприятий. Госкорпорация рассмотрит возможность подготовки специалистов для космодромов на территории Чувашии, приобретения технологий, строительных материалов, иной продукции.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашии.