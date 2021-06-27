Мальчишки мечтают о небе

16 июня в Моргаушском районе состоялся республиканский фестиваль по авиамодельному спорту, посвященный 95-летию первого полета над Северным полюсом.

Команда секции «Вертикаль» ЦДТ под руководством С.Б. Виноградова вернулась в Шумерлю с отличными результатами. 7 индивидуальных результатов (1-2 места) показали воспитанники секции Дмитрий Подклетнов, Артем Фленов и Антон Халямин в различных классах моделей. Два общекомандных призовых места у ЦДТ.

Е. Журавлева.