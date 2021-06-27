Во всемирной паутине появились мошеннические сайты, дублирующие официальный портал стопкоронавирус.рф. Сайты-двойники используют официальную символику сайта, но называются чуть иначе и информация, публикуемая на них, непроверенная.

Жителей Чувашии призывают быть бдительными и доверять только достоверной информации. Официальный сайт о ситуации с коронавирусом в России только один — . https://стопкоронавирус.рф

Портал исключительно информационный и просветительский. С помощью него нельзя вызвать врача, записаться на прием, передать сведения и здоровье или получить другие услуги.