Дорогие ребята! Это ваш день – День российской молодёжи!

Только от вас – сегодняшних школьников, студентов, молодых специалистов зависит будущее Чувашии. Уже сейчас вы делаете уверенные шаги в творчестве, в науке, бизнесе, создаёте и реализуете проекты, задумки, свои мечты…
Мы же стоим рядом с вами, верим, поддерживаем, строим взлетные полосы для вашего самого высокого полёта!
Пусть воплощаются в жизнь самые смелые идеи! Убеждена, что энергия, жажда знаний и творческий потенциал вам в этом помогут.
Успехов, удaчи и верных дpузeй нa всем жизнeннoм пути!
Репост @salaevaalla
Алла Салаева
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