Дорогие ребята! Это ваш день – День российской молодёжи!

Только от вас – сегодняшних школьников, студентов, молодых специалистов зависит будущее Чувашии. Уже сейчас вы делаете уверенные шаги в творчестве, в науке, бизнесе, создаёте и реализуете проекты, задумки, свои мечты…

Мы же стоим рядом с вами, верим, поддерживаем, строим взлетные полосы для вашего самого высокого полёта!

Пусть воплощаются в жизнь самые смелые идеи! Убеждена, что энергия, жажда знаний и творческий потенциал вам в этом помогут.

Успехов, удaчи и верных дpузeй нa всем жизнeннoм пути!

Репост @salaevaalla

Алла Салаева