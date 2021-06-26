Праздник доброты

Ребята, посещающие летний лагерь Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения, побывали в городской библиотеке-филиале № 4 им. В.В. Маяковского на празднике доброты «Мы выбираем толерантность». Организаторы выездного мероприятия попытались продемонстрировать ребятам силу доброты, способную противостоять любому злу, с использованием разнообразных игровых форм.

Вначале был обзор тематической художественной литературы. Библиотекарь рассказала маленьким участникам о том, что доброта и милосердие являются основными ценностями человечества. Были даны рекомендации к летнему прочтению произведений известных детских писателей: С. Лагерлёфа, В. Чаплиной, А. Волкова, В. Гауфа, П. Бажова и др.

Кульминацией праздника стала клумба из большого воздушного шара, украшенная бумажными ладошками каждого участника.

Н. Орлова, библиотекарь.