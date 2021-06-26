Отчетный концерт – всегда волнение и радость

21 июня во Дворце культуры «Восход» состоялся отчетный концерт народного коллектива танцевально-спортивного клуба «Экситон». Зрителю были предложены полюбившиеся танцевальные постановки и, конечно же, премьерные номера.

Отчетный концерт – это всегда очень эмоциональное событие, вызывающее волнение и радость, к нему тщательно готовятся в течение всего года и с нетерпением ждут.

В этот день зрители были вовлечены в увлекательное, незабываемое и бесконечное путешествие в мир танца. Яркие костюмы, красочные зарисовки, отточенные движения, музыка и энергия, которую давали ребята, проживая каждый танец, наполняли сердца и души зрителей, овациям не было предела.

Самым трогательным и волнительным моментом на концерте был выход выпускников коллектива этого года. Много лет отдано коллективу, много занятий, выступлений, турниров, которые не прошли даром. Каждый из выпускников состоялся как личность и о каждом руководитель Ирина Лиховид сказала много теплых напутственных слов. Выпускники ТСК «Экситон-2021» Александра Афошина, Егор Власов, Анастасия Кашкирова, Екатерина Тараканова, Елизавета Чернышева, Григорий Фёдоров, Лейля Джубуева, Виолетта Шмарова, Клим Сабанцев, Максим Заплаткин, Ольга Александрова и Савелий Дудин — каждый из ребят получил памятный подарок.

В течение всего вечера со сцены звучали слова благодарности заслуженному работнику культуры, балетмейстеру Ирине Лиховид. Слова поздравлений и пожеланий прозвучали от исполнительного директора АО «ШЗСА» Дениса Лихачева, депутата городского Собрания депутатов Леонида Пронина, начальника отдела культуры администрации города Екатерины Николаевой, помощника депутата Государственной думы РФ Леонида Черкесова Владимира Кровякова.

Ребята ТСК «Экситон» – постоянные участники всевозможных конкурсов, турниров и соревнований, победители по натуре, технически подготовленные и яркие личности, без которых не обходится ни одно городское мероприятие. Во время программы танцевальные пары «Экситона» продемонстрировали отличные навыки, высокий уровень мастерства и разнообразие репертуара. Были представлены такие стили хореографического искусства, как джайв, пасодобль, вальс, латино и др.

Источник:

сайт ДК «Восход».