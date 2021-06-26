Ах, это лето, этот вечер выпускной…



«Куда уходит детство, в какие города?» — вопрошалось в известной песне на стихи Л. Дербенёва. Тут всё просто: уходит туда, где можно получить образование и построить карьеру. Вот и сегодняшние выпускники школ Шумерли совсем скоро, получив последние результаты ЕГЭ, начнут паковать чемоданы и с верой в собственные силы, со свойственной молодости наивностью рванут в другой мир: новых знаний, новых друзей, ярких впечатлений, большей ответственности и самостоятельности.

А сегодня, 26 июня, 124 шумерлинских одиннадцатиклассника прощаются со школой, со своими классными руководителями, учителями, друг с другом. Этому важному в жизни молодых людей этапу посвящен общегородской выпускной бал на центральной площади. Организаторы – отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерли и ДК «Восход» — постарались сделать праздник ярким и запоминающимся, выбрали девизом: «Мечте навстречу под алыми парусами».

Молодых, красиво одетых, стильно причесанных юношей и девушек с окончанием школы поздравили глава Шумерли – председатель Собрания депутатов, директор школы № 3 Сергей Яргунин, глава администрации города Валерий Шигашев, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов Виктор Горбунов, помощник депутата Госдумы Л. Черкесова Владимир Кровяков, заместитель главы администрации – начальник отдела отдел образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. Каждый из них сказал в адрес выпускников, их учителей и директоров школ немало теплых слов, выразил благодарность и родителям, поддерживавшим и направлявшим своих детей в самый трудный и ответственный школьный год.

Традиционно выпускники, добившиеся наибольших успехов в учебе, проходят по красной дорожке за своими честно заработанными медалями. Сегодня золотые медали вручены пяти выпускникам школы № 1, девяти – школы № 2, четырем – школы № 3, двум – школы № 6 и восьми – гимназии № 8. Итого 28 учеников окончили в этом году с золотой медалью. Это 22,6 % от выпуска. Такого «золотого урожая», как отмечают в отделе образования, давно не было. Причем нынешние выпускники хорошо сдали обязательные экзамены, особенно русский язык, а некоторые вплотную приблизились к стобалльникам по выбранным предме

















