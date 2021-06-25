Эксперты обсуждают создание центра компетенций высоких технологий

В Чувашии откроют центр компетенций в сфере искусственного интеллекта. Его создадут совместно с Ассоциацией компаний по развитию искусственного интеллекта. Об этом рассказали на полях Чебоксарского экономического форума «Чувашия. Трансформация». Инициативу и будущее высоких технологий в республике уже обсуждают IT-эксперты.

Новая структура призвана стимулировать развитие инновационных проектов, научно-исследовательских разработок и IT-образования в регионе. Заместитель директора ООО «Информатика» Владимир Иванов обратил внимание, для успешной реализации проекта важна интеграция с фундаментальной наукой.

«Было бы классно, если бы такой центр открылся. Ждем конкретной программы. Я сегодня разговаривал с руководителем лаборатории нейроморфных вычислений ЧГУ Михаилом Киселевым. Наука-то у нас есть. И высокого уровня. Вот бы еще найти какую-то коммерческую идею и компанию, готовую реализовываться в этой сфере», — отметил он.

«Создание любого центра компетенций в регионе может только радовать. Прекрасно то, что центр создаётся совместно с выходцами из региона, которых я знаю лично. Надеюсь, что это повысит образовательный уровень наших учебных заведений и привлечёт молодёжь из соседних регионов», — прокомментировал директор компании «Квартон» Сергей Байков.

Эксперт отметил, республика активно участвует в модернизации образования, но бывают и огрехи, в этом направлении есть моменты, которые можно усовершенствовать. «Созданы несколько центров компетенций по сетевым технологиям и VR на базе НХМТ и ЧЭМК, несколько «Кванториумов» и «АйтиКубов». К сожалению, в некоторых случаях закупается или устаревшее оборудование или не оптимальное, а главной проблемой является отсутствие преподавательского состава», — сказал он.

Координатор проектов ЦУР Чувашской Республики Антон Грабко обратил внимание на прикладное значение создаваемого центра.

«Всегда радует создание и развитие в республике новых, передовых направлений. Открытие центра компетенции в Чувашии приведет к накоплению, классификации и прокачке новых знаний и уникального опыта в сфере искусственного интеллекта. Возможно, в дальнейшем именно наработки искусственного интеллекта позволят Центру управления регионом Чувашской Республики оперативнее откликаться на проблемы жителей и активнее принимать участие в их решении», — сказал он.