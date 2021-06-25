Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр приглашает

на бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Мобильный пункт вакцинации будет работать 28 июня в поселке Палан, около библиотеки им. Сеспеля (ул. Котовского, д. 58) с 10-00 до 13-00 час. Перед вакцинацией проводится осмотр врачом. При себе иметь паспорт, СНИЛС