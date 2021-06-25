Сбербанк и Минстрой Чувашии заключили соглашение

Соглашение предполагает сотрудничество по реализации мероприятий по предоставлению гражданам единовременных денежных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2024 годы.

Благодаря соглашению жители Чувашии смогут получать выплаты из бюджета на оплату первоначального взноса 20 %. Основных условий для получения такой выплаты всего два: семья должна быть признанной нуждающейся в жилье и покупка жилья должна быть на первичном рынке.

«Сбербанк и Правительство Чувашской Республики работают над тем, чтобы сделать программы приобретения нового жилья для семей Чувашии еще более доступными, — комментирует Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка, — Не секрет, что самая сложная проблема при покупке жилья в ипотеку – накопление первоначального взноса. Поэтому мы совместно с Минстроем Чувашии предлагаем новый инструмент, позволяющий нуждающимся семьям получить помощь из бюджета на эту цель. Уверена, что новая предлагаемая мера поддержки найдет свой отклик среди жителей региона».

Напомним, что администрации муниципалитетов начали прием заявок на участие в новой программе льготного ипотечного кредитования в рамках указанного соглашения с 10 июня. Для постановки в очередь и получения свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) гражданам нужно обращаться в администрацию по месту прописки.

Пресс-служба Чувашского отделения Сбербанка.