Подведены итоги конкурсов школьных сочинений

К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в Шумерле с апреля по июнь проходили муниципальные этапы всероссийского конкурса сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» и республиканского конкурса сочинений «Мои родственники – строители Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Их организаторами выступили Совет ветеранов города и Центр детского творчества.

Конкурсы проводились в форме сочинения. Всего на два конкурса было представлено 17 работ от обучающихся четырех общеобразовательных учреждений.

17 июня в историко-краеведческом музее состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов. В результате победителями и призерами в своих возрастных категориях стали работы следующих участников:

Муниципальный этап республиканского конкурса сочинений «Мои родственники –

строители Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

1 место – Максим Иванов (гимназия № 8), Кирилл Серов (школа № 3); 2 место – Никита Григорьев (школа № 3), Екатерина Егорова (гимназия № 8); 3 место – Максим Фомин (школа № 6), Татьяна Фролова и Кристина Чернова (школа № 3);.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «История моей семьи

в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу»

1 место – Степан Беляков (школа № 6), Ксения Князькова (школа № 3); 2 место – Дарья Волкова (школа № 2), Евгений Ясков (школа № 3); 3 место – Светлана Евдокимова (школа № 3), Виктор Сорокин (Шумерлинская школа-интернат).

Шесть лучших, по мнению экспертной комиссии, работ будут направлены на республиканский этап конкурсов.

Историко-краеведческий музей г. Шумерли.