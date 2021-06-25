Олег Николаев поручил проанализировать процент вакцинированных работников в сфере услуг

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева будет проанализирован процент привитых от COVID-19 людей, работающих в сфере обслуживания населения. Руководитель региона поручил подготовить информацию в максимально сжатые сроки – к понедельнику. На основе этих данных будет приниматься решение о возможном введении в республике дополнительных ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

«Ситуация складывается крайне напряженная. Нам приходится разворачивать дополнительные койки, возвращать обратно в режим ковидных стационаров ранее переведенные в плановый режим учреждения здравоохранения. Надо отметить рост ежедневно заболевающих и подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Самый доступный, самый правильный, самый нужный инструмент для нас сейчас – это максимально быстрая вакцинация людей. Если мы не будем эту задачу решать, то все остальное, в том числе разворачивание коек, становится бессмысленным. Мы не сможем опередить распространение мутированного штамма, опередить распространение болезни. И нам придется ради общественной безопасности идти на более жесткие, кардинальные меры – возвращаться к режиму ограничений», – сказал Олег Николаев.

Коэффициент распространения COVID-19 в республике на сегодняшний день составляет 1,07 (РФ – 1,1 на 23.06.2021). В республике развернуто 1497 коек в 13 медицинских организациях. Процент свободного коечного фонда составляет 6,5%. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 0,2%.

«В среднем за пять дней этой недели в сутки регистрировалось 55-57 новых случаев», – сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. По ее словам, в республике уже зарегистрировано 9 случаев британского и 6 случаев индийского штамма новой коронавирусной инфекции.

«Темпы вакцинации за неделю увеличились в два раза – с 8,5 до 15,5 тысяч человек в неделю, но, однако, все еще требуется ускорение вакцинации», – констатировала главный санитарный врач республики.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов, в республику поступило 168294 дозы вакцин против COVID-19 с 2 компонентами. Приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции более 140 тысяч человек, из них 114 тысяч полностью закончили вакцинацию двумя компонентами.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева в своем докладе отметила, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 30 % населения Красноармейского, Красночетайского, Вурнарского, Мариинско-Посадского районов и города Канаш. «По итогам прошедших двух недель рост темпов вакцинации наблюдаем в Чебоксарском и Алатырском районах, в городе Алатырь. Все еще низки темпы в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Шумерля, в Шумерлинском, Урмарском и Янтиковском районах», – отметила она. Также вице-премьер подчеркнула необходимость увеличения количества мобильных групп в муниципалитетах республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов сообщил, что на сегодняшний день прорабатывается вопрос открытия в объектах общественного питания зон, свободных от ковида. По его словам, данный вопрос обсуждался с представителями общепита Чувашии. Предприятия поддерживают необходимость реализации мер по ограничению распространения коронавируса, но опасаются, что при нынешних темпах вакцинации работа в формате только covid-free-зоны приведет к большим убыткам.

«Чтобы организации успели подготовиться, мы предлагаем ввести новые нормы с 1 июля 2021 года. При этом все, кто работают с населением, должны сами показывать пример и прививаться или же иметь отрицательный ПЦР-тест за 3 дня, – подчеркнул Дмитрий Краснов. – Кроме этого мы предлагаем тех, кто прошел вакцинацию или имеет ПЦР-тест с отрицательным анализом, не учитывать при расчете 75% процентов заполняемости зала. Наличие этих документов у посетителей будет проверяться при входе в объект общественного питания. Это также должно стать стимулом для вакцинации. Предлагаем рассмотреть создание covid-free-зон в сферах деятельности транспорта, объектах спорта и культуры».

Глава республики Олег Николаев поддержал идею ввести новые нормы с 1 июля и отметил, что до этого необходимо провести тщательный анализ сложившейся ситуации. «Исходя из доли вакцинированных, в том числе по муниципальным образованиям, будем принимать конкретные решения. К понедельнику проекты этих решений должны быть готовы. Если рассматриваемые нами меры позволят обеспечить общественную безопасность, то мы обязаны их принимать. Мы защищаем интересы абсолютного большинства населения. Интересы бизнеса для нас тоже важны, но бизнес должен понимать всю ответственность. Есть инструменты, которые позволяют работать и обеспечивать безопасность, их надо использовать», – акцентировал руководитель региона.

Также Олег Николаев сказал о необходимости ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности в оздоровительных лагерях: «Началась вторая смена. Да, сейчас там у нас все благополучно, но успокаиваться нельзя».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики