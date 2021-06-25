НОВЫЕ ЛИЦА ПАРТИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕРВОЙ ИЗ ПАРТИЙ НАЗВАЛА СВОИХ КАНДИДАТОВ

И ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

На прошлой неделе стали известны первые имена кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ. «Единая Россия» первой из политических партий провела свой съезд и начала предвыборную кампанию. Перед делегатами съезда выступил Президент России Владимир Путин. Он обозначил приоритетные направления работы для депутатов «Единой России» и рекомендовал состав федеральной «пятерки».

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выступление Владимира Путина на съезде партии стало важным сигналом о том, что Президент считает «Единую Россию» важнейшей политической силой в стране, помощником в реализации стратегии развития страны.

Приоритетом, который обозначил глава государства, остается поддержка семей с детьми. С 1 июля начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена помощь будущим мамам. Будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет. «Благополучная крепкая семья с детьми — это и есть будущее России», — отметил Президент РФ.

Обозначая главные направления в развитии образования, Владимир Путин отдельно остановился на необходимости разработки специальной программы капитального ремонта старых школ с акцентом на сельские территории. В Чувашии такая программа уже действует на республиканском уровне.

Мы уже провели обследование зданий школ в Чувашии и определили 42 школы и 28 детских садов, износ которых — более 50 процентов. На их модернизацию предусмотрено 2 млрд рублей, поэтому федеральная программа и средства для этих целей будут очень кстати, — говорит министр образования и молодежной политики Чувашской республики, делегат съезда «Единой России» Алла Салаева.

Новая тема в господдержке системы здравоохранения – целевая программа по развитию системы медицинской реабилитации. На нее Президент России попросил депутатов Государственной Думы выделить не менее 100 миллиардов рублей до 2026 года.



В СПИСКЕ ПАРТИИ – НОВЫЕ ЛИЦА

Федеральный список партии «Единая Россия» стал логичным завершением программной речи, с которой выступил Владимир Путин.

— Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни. Это поддержка семей с детьми, детства в целом. Это образование. Это представление интересов страны. Это, конечно, укрепление обороноспособности государства, — обозначил принцип формирования партийной «пятерки» Владимир Путин.

Глава государства предложил включить в партийный список министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву и уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анну Кузнецову. Каждый из этих людей – безусловный лидер в своей сфере, заслуживший доверие реальной работой на своем месте. Делегаты поддержали предложение Владимира Путина.

На съезде партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов по всем 225 одномандатным округам и в 57 региональных группах. В список региональный группы № 22, в которую входят Чувашия, Нижегородская и Рязанская области, от нашей республики вошли действующие депутаты Госдумы РФ Алёна Аршинова, Николай Малов и министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. По Канашскому округу №37 кандидатом назван общественник Леонид Пронин, по Чебоксарскому округу № 38 – министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

— Фактически сегодня на съезде мы подтвердили выбор, который сделали 12 млн избирателей по всей стране, участвовавшие в предварительном голосовании. Именно те кандидаты, за которых проголосовало большинство избирателей, включены в список партии, — говорит Алёна Аршинова, кандидат в депутаты Государственной Думы партии «Единая Россия», председатель счетной комиссии съезда.

В ближайшее время в Чувашии пройдет региональная конференция «Единой России», на которой будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственного совета Чувашской республики. Ими также станут победители предварительного голосования. Выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября.