На защите трудовых прав граждан

Право на труд признано одним из основных прав человека. С его реализацией неразрывно связан уровень жизни практически каждого. Трудовая занятость, охрана труда и достойная заработная плата являются залогом благополучия населения.

Соблюдение сроков и порядка выплаты работнику причитающейся оплаты труда — обязанность работодателя, установленная действующим законодательством, и никакие причины, связанные с финансовым положением организации, с имеющимися задолженностями по налогам и сборам или с другими фактами, не могут быть оправданием нарушения закона.

К сожалению, не всегда соблюдаются трудовые права работников. Об этом свидетельствуют итоги надзорной деятельности Шумерлинской межрайонной прокуратуры. Так, в прошедшем году прокуратурой выявлено 152 нарушения трудового законодательства, по ним внесено 39 представлений, к административной ответственности привлечены 39 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 328 тыс. руб. Основная часть нарушений касается несоблюдения сроков и порядка выплаты заработной платы, вопросов охраны труда. Достаточно распространенными являются нарушения со стороны работодателей, связанные с заключением трудовых договоров с работниками: отсутствие в договоре обязательных условий об оплате труда, неоформление изменений условий договора. Продолжается практика заключения с работниками не трудовых договоров, а договоров гражданско-правового характера. При этом зачастую в данные договоры включаются положения, свидетельствующие о том, что отношения между работником и организацией носят, по сути, характер трудовых. Это положения о ежемесячных выплатах работнику, об установлении распорядка рабочего дня и т.д. В результате уровень защищенности граждан, заключивших такие договоры гражданско-правового характера, значительно снижается.

В целях легализации трудовых отношений и снижения неформальной занятости действуют межведомственные городские и районные комиссии, в которых активно принимает участие и межрайонная прокуратура. По итогам таких заседаний приняты планы мероприятий, установлены контрольные показатели по снижению неформальной занятости, осуществляется ежегодный мониторинг теневой занятости. По инициативе Шумерлинской межрайонной прокуратуры приняты меры по привлечению к ответственности работодателей — нарушителей законодательства. Только за 2020 год возбуждено и направлено в Государственную инспекцию труда по Чувашской Республике 16 постановлений о возбуждении административных производств, внесено 14 представлений об устранении нарушений законов. Более предметный и совместный контроль за деятельностью работодателей, ведущих ее с привлечением наемных работников, способствовал активизации легализации их деятельности. В 2020 году 8 предпринимателей оформили трудовые отношения со своими наемными работниками, легализовали свою деятельность и отчисляют со своих доходов налоги.

Принятый комплекс мер профилактического характера позволил также не допустить задолженности по заработной плате работникам. Необходимо отметить, что выявленные случаи начисления заработной платы в нарушение требований действующих нормативных актов являются не только следствием игнорирования работодателями действующего трудового законодательства, но и низкого уровня правовых знаний самих граждан.

Негативные последствия неформальной занятости

Работодатели, выплачивающие «серую» зарплату, не исполняют обязанности налогового агента, не производят отчисления в соответствующие фонды.

Выплата «серой» зарплаты производится исключительно по воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как правило, никакими документами.

На «серую» зарплату не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение. Вследствие этого нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в полном объеме, — сумма отпускных высчитывается исходя из размера официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше «серой». Оплата листков нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка либо МРОТ. При увольнении работника выходное пособие будет начислено исходя из официальной части зарплаты.

Отчисления в ПФР также производятся на основании «белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений складывается будущая пенсия работника.

Работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату, рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой».

В этой связи работникам необходимо настаивать на выплате «белой» зарплаты либо менять место работы и работодателя.

Шумерлинская межрайонная прокуратура.