Дорога дружбы

Именно так называли понтонный мост через Суру, соединивший два приволжских региона, Чувашию и Нижегородскую область. Торжественное его открытие состоялось 20 июня 1999 года.

«Проложено около 8 км современной дороги, по мосту грузоподъемностью 30 т, длиной около 200 м сможет пройти в сутки 500 автомашин. Почти на 120 км сократится путь для шумерлинцев, желающих навестить своих родственников за Сурой», — приводила газета слова первого Президента Чувашской Республики Николая Федорова, участвовавшего в церемонии разрезания красной ленты, натянутой ровно посередине сооружения.

Мост был освящен митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем.

Источник: «Вперёд», № 58 (8775) от 23 июня 1999 г.