В копилке спортсменов Чувашии золотая и серебряная медали чемпионата России по легкой атлетике

Об этом сообщают в региональном Минспорте.

Чемпионат России по легкой атлетике, который стартовал в столице Чувашии в среду, достиг своего экватора. Сегодня, 24 июня на стадионе «Олимпийский» проходит третий день чемпионата. За два дня спортсмены уже разыграли 14 из 42 комплектов медалей.

В активе спортсменов Чувашии золотая и серебряная медали – в стартовый день в забеге на 5000 метров со вторым результатом финишировала Екатерина Ишова, а вчера в секторе для прыжков с шестом победу одержала Анжелика Сидорова.

Соревновательная программа третьего дня начнется в 16.30. Болельщики увидят 8 финалов. Мужчины и женщины разыграют медали в тройном прыжке, метании молота, в беге на 400 метров. У мужчин определятся чемпионы России в прыжке в высоту, у женщин – в толкании ядра. Также пройдут квалификационные раунды в беге на 200, 1500 метров, полуфинальные забеги в барьерном бег на 400 метров у мужчин и женщин. Пройдёт мужская квалификация в толкании ядра.

Прямая трансляция соревнований ведется на YouTube-канале Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Расписание чемпионата можно посмотреть на сайте Минспорта Чувашии.

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Чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru