Банки зачислят пенсии и выплаты только на карты «Мир»

Тем, кто еще не перешел на карты «Мир» для получения пенсий и социальных выплат, следует сделать это до 1 июля. Большинство пенсионеров перешли на нее с 1 октября 2020 года.

Карту «Мир» можно открыть в любом банке. При переходе на нее с других карт номер счета может остаться прежним. В таком случае представлять заявление в Пенсионный фонд не надо. Если номер счета изменился, то новые реквизиты гражданин может передать в Пенсионный фонд через «личный кабинет» на сайте ПФР и портале госуслуг, а также лично в Управлении ПФР или многофункциональном центре (МФЦ).

Требование о переходе на карту «Мир» не касается граждан, которым выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 июля ничего не изменится.

УПФР в г. Шумерле.