Этот праздник является символом единства жителей многонациональной Чувашии, беззаветной любви каждого из нас к родному краю, понимания нашей исторической общности и значительного потенциала нашего региона.
Чувашия – это надежда и опора!
Чувашия великой России оплот!
Чувашия, в тебя Россия верит!
Самый замечательный в Чувашии народ!
Дорогие друзья! Желаю всем вам здоровья, благополучия, внутренней гармонии и успешной реализации намеченных планов во имя дальнейшего процветания Чувашии!
С уважением, заместитель главы г. Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, генеральный директор ООО «ОЖДХ» Виктор Горбунов.
Уважаемые шумерлинцы! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём Республики!
Этот праздник является символом единства жителей многонациональной Чувашии, беззаветной любви каждого из нас к родному краю, понимания нашей исторической общности и значительного потенциала нашего региона.
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