Уважаемые шумерлинцы! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём Республики!

Этот праздник является символом единства жителей многонациональной Чувашии, беззаветной любви каждого из нас к родному краю, понимания нашей исторической общности и значительного потенциала нашего региона.

Чувашия – это надежда и опора!

Чувашия великой России оплот!

Чувашия, в тебя Россия верит!

Самый замечательный в Чувашии народ!

Дорогие друзья! Желаю всем вам здоровья, благополучия, внутренней гармонии и успешной реализации намеченных планов во имя дальнейшего процветания Чувашии!

С уважением, заместитель главы г. Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, генеральный директор ООО «ОЖДХ» Виктор Горбунов.