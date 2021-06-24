Дорогие земляки! Примите искренние, сердечные поздравления с Днём Республики!

Нам всем очень повезло жить и трудиться в одном из самых красивых и успешно развивающихся регионов страны. Жители Чувашии могут по праву гордиться своей историей и современными достижениями, верить в будущее и создавать его своим трудом!

За свою многовековую историю Чувашия прошла огромный созидательный путь, создавая промышленность и сельское хозяйство, развивая туристический потенциал, вместе со всей страной пережила суровые испытания в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с позитивными процессами, происходящими в Чувашской Республике, преобразовываются и хорошеют населенные пункты, строятся и ремонтируются дороги, школы и объекты культуры и здравоохранения Шумерлинского района. Мы ставим перед собой задачу сделать свою малую родину лучше и краше. Для этого у нас есть практически все: экономический потенциал, социальная база и, главное, люди, желающие и умеющие работать.

В этот знаменательный день искренне желаю всем здоровья и бодрости, успехов в начинаниях, плодотворного труда во благо родной республики!

Глава Шумерлинского района Б. Леонтьев, глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.