Дорогие горожане, жители нашей замечательной республики!

24 июня мы отмечаем день, являющийся праздником для всех нас, – День Чувашской Республики.

Чувашия – наш общий дом. Уютный, крепкий, теплый, красивый – именно таким мы хотим видеть его, и таким все вместе мы его творим.

Желаем, чтобы все жители нашей республики жили счастливо, а Чувашия процветала.

С праздником!

Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.