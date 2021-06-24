24 июня мы отмечаем день, являющийся праздником для всех нас, – День Чувашской Республики.
Чувашия – наш общий дом. Уютный, крепкий, теплый, красивый – именно таким мы хотим видеть его, и таким все вместе мы его творим.
Желаем, чтобы все жители нашей республики жили счастливо, а Чувашия процветала.
С праздником!
Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.
Дорогие горожане, жители нашей замечательной республики!
24 июня мы отмечаем день, являющийся праздником для всех нас, – День Чувашской Республики.
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