В День Республики в деревне Шумерле открылся парк Победы

24 июня Чувашия с размахом отметила День Республики. Наряду с Чебоксарами центром торжественных мероприятий в 2021 году стал Шумерлинский район.

Праздничные мероприятия проводились в муниципалитете в течение всей уходящей недели, а непосредственно в День Республики праздник начался с торжественного открытия парка Победы в деревне Шумерле с участием Главы Чувашии Олега Николаева, почетных гостей, руководства Шумерлинского района и Шумерлинского сельского поселения, ветеранов различного рода войск и местных жителей.

В числе почетных гостей праздника были депутат Госдумы РФ Леонид Черкесов, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, зам. главы г. Чебоксары, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов Виктор Горбунов и другие.

Праздничная атмосфера чувствовалась уже при входе в парк, где своим мастерством радовали духовой оркестр ДК «Восход» и отряд барабанщиц «Ника» Центра детского творчества.

После того, как настоятель храма Пресвятой Богородицы села Ходары отец Алексей освятил парк, память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Присутствовавшие возложили цветы и венки к подножию обелиска, а на территории парка была заложена капсула времени с обращением к потомкам поколения победителей.

Несомненно, что этот парк станет самым излюбленным местом отдыха для жителей деревни Шумерли, а также символом того, что память о героях войны всегда будет жить в наших сердцах.

Т. Александрова.